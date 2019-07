Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Aktienhandel und das Kreditgeschäft hätten für ein starkes zweites Quartal gesorgt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Im Geschäft mit festverzinsten Produkten und in der Vermögensverwaltung seien die Einnahmen dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 13:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 13:25 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US38141G1040

AXC0201 2019-07-16/15:17