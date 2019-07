Durch einen Angriff auf das Computersystem der Steuerbehörde sind die Täter an persönliche Informationen gelangt. Bulgarien hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen.

Hacker haben in Bulgarien persönliche Daten einschließlich Finanzangaben von Millionen Bürgern erbeutet. Möglich geworden sei dies durch einen erfolgreichen Angriff auf das Computersystem der Steuerbehörde, wie die Regierung am Dienstag in Sofia mitteilte.

Dieser habe sich Ende Juni ereignet. "Viele persönliche Daten wurden gestohlen", sagte Innenminister Mladen Marinow dem Sender bTV. Die Daten sollen anschließend über eine russische E-Mail-Adresse verbreitet worden sein.

Marinow vermutet einen Zusammenhang mit dem Kauf ...

