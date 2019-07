Die Schweizer Großbank UBS hat Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die US-Investmentbank habe mit dem Ergebnis je Aktie (EPS) seine und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Brennan Hawken am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Handelsergebnis habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, da das schwache Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen durch einen besseren Aktienhandel kompensiert worden sei. Wegen möglicher Folgen aus der Verwicklung in einen Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB sowie des anhaltenden zyklischen Drucks bleibe er für die Aktie aber vorsichtig eingestellt./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 12:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US38141G1040

AXC0205 2019-07-16/15:27