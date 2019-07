Der Covestro-Aktienkurs stieg gestern um drei Prozent nach der Bekanntgabe von chinesischen Wirtschaftskennzahlen. Der vielseitig aufgestellte Konzern profitierte von der hohen Nachfrage nach zyklischen Wertpapieren. Die chinesischen Wirtschaftskennzahlen spielen dem Werkstoffhersteller in die Karten ebenso wie das Abschwächen des Handelskonflikts zwischen USA und China. Hohe Exportquoten in das Reich der Mitte hatte in den letzten Jahren einen erheblichen Einfluss auf die Gewinnentwicklung von ...

