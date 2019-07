Mainz (ots) -



Woche 29/19 Mittwoch, 17.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



13.35 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger



14.20 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016



15.05 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen



15.50 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen



16.35 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten



17.20 Terra X Der Dino-Planet T-Rex und seine Brüder



18.05 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.25 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018



21.55 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018



22.25 Terra X Der Mond - unser magischer Trabant mit Alexander Gerst Deutschland 2018



23.10 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018



23.50 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018



0.35 heute journal



1.00 Kosmonauten - Helden im All Sputnik und Gagarin Großbritannien 2014



1.45 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014



2.35 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



3.15 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



4.00 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121