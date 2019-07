Mainz (ots) -



Wie wäre es, wenn vieles, was du im letzten Monat erlebt hast, gar kein Zufall war? Wenn absurde Dinge passieren, mit denen du nie gerechnet hättest? Für "Sorry für alles" wurde das Leben zweier Menschen ohne ihr Wissen 30 Tage lang manipuliert mit. Jetzt spielen sie, für sie völlig überraschend, in ihrer eigenen Quizshow. Steven Gätjen führt am Mittwoch, 7. August 2019, 20.15 Uhr, durch die neue Show im ZDF.



Die Kandidaten erleben einen Monat lang kuriose und außergewöhnliche Situationen in ihrem Alltag. Sie bewegen sich in ihrer eigenen "Truman-Show" und ahnen nichts davon. Bis zu dem Moment, in dem sie sich überraschend in einem Fernsehstudio wiederfinden. Dort erhalten sie die Gelegenheit, anhand ihrer Erinnerungen, ihres Wissens und ihrer Intuition im Quiz ihres Lebens um tolle Wunschpreise zu spielen. Im Studio erwarten sie, neben Steven Gätjen, nur bekannte Gesichter - nämlich Freunde, Familie, Bekannte. Sie alle haben tatkräftig dabei mitgeholfen, das Leben der beiden Kandidaten auf den Kopf zu stellen. Und auch prominente Gesichter haben dazu ihren Beitrag geleistet: In der ersten Folge sind Eko Fresh, Thomas Hermanns und Johann Lafer als Komplizen im Einsatz.



Die zweite Ausgabe von "Sorry für alles" zeigt das ZDF in der darauffolgenden Woche, am Mittwoch, 14. August 2019, um 20.15 Uhr. Dann helfen Horst Lichter, Rebecca Mir, Thomas Gottschalk, Markus Krebs und Michael Wendler dabei, die Kandidaten hinters Licht zu führen.



