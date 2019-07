Der Hausbau mit einem Bauträger, der Architekten und Handwerker steuert und Häuser zum Festpreis anbietet, bietet viele Vorteile. Aber es lauern erhebliche Risiken. Was Bauherren wissen müssen.

Der Haus- oder Wohnungskauf vom Bauträger ist beliebt. Bauträger sind für angehende Immobilienbesitzer sehr praktisch: Sie haben einen Ansprechpartner für den Hausbau, statt viele Bauunternehmen und Handwerksbetriebe koordinieren zu müssen. Die Häuser kommen wie aus dem Katalog mitsamt Grundstück, fertigen Bauplänen und Statik-Abnahme. Die Übergabe erfolgt schlüsselfertig und Käufer müssen sich bis dahin im Wesentlichen nur für die Farbe der Badezimmerfliesen und die Art des Bodenbelags entscheiden. Oftmals entstehen ganze Häuserserien, so dass noch vor Baubeginn bereits ein Musterhaus einen lebendigen Eindruck vom künftigen Wohntraum bietet. Zudem macht die Serienbauweise den Neubau vergleichsweise günstig.

Es spricht also viel für das Bauen mit einem Bauträger. Leider ist der schlüsselfertige Hauskauf von der Stange aber alles andere als frei von Tücken. Denn der bequeme Immobilienkauf produziert gerade gegen Ende der Bauarbeiten oder nach Übergabe an den Bauherren immer wieder Ärger durch Bauverzögerungen, Baumängel durch den Zeitdruck der Baufirmen oder bei Garantieansprüchen des Käufers. Regelmäßig ist von insolventen Bauträgern zu hören, die den Bauherren halb fertige oder mangelhafte Immobilien hinterlassen und für Gewährleistung und Bauabschluss nicht mehr herangezogen werden können.

Davor warnt auch Stephan Scharfenroth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de. "Wenn der Preis für Grundstück und Bau deutlich niedriger als vergleichbare Objekte in der Umgebung ist, ist Vorsicht geboten. Denn ein ordnungsgemäßer Bau ist dann - wenn überhaupt - nur bei äußerst knapper Kalkulation möglich." Sicherheit gehe da klar vor einem attraktiven Preis, warnt Scharfenroth.

Generell ist zu beobachten, dass Baumängel zunehmen. Das liegt zum einen an der enorm hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien, die auch halbseidene Angebote am Häuser- und Wohnungsmarkt aufnimmt. Zum anderen fehlt in den Handwerksberufen der Nachwuchs, es gibt zunehmenden Fachkräftemangel. Die mangelnden Kapazitäten führen zu Qualitätsverlust, Baumängeln und Verzögerungen in der Fertigstellung.Umso wichtiger ist es für private Bauherren, sich nur mit qualifizierten und seriösen Bauunternehmen beziehungsweise Bauträgern einzulassen. Jens Rautenberg kennt die Fallen, die Käufern durch unzuverlässige ...

