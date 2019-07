Vorreiter Vodafone: Kunden können ab sofort für fünf Euro im Monat das schnelle Netz ausprobieren - doch es gibt deutliche Einschränkungen.

Viele Wochen lang haben sich Mobilfunkunternehmen eine Bieterschlacht um Frequenzen für den neuen 5G-Mobilfunk geliefert. Nun fährt Vodafone als erster Anbieter in Deutschland das neue Netz hoch: Ab sofort können Kunden an ausgewählten Orten im schnellen 5G-Tempo surfen. "Wir schalten heute die ersten Mobilfunk-Stationen frei", sagte Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Um den neuen Funkstandard auszuprobieren, müssen Vodafone-Kunden keinen neuen Vertrag abschließen. Stattdessen können sie ab Mittwoch per Vodafone-App eine 5G-Option dazu buchen - für fünf Euro im Monat. Wer etwa einen Red-L-Tarif bucht, zahlt statt 59,99 Euro dann 64,99 Euro im Monat. Nach einem Monat kann die Speed-Option jederzeit gekündigt werden.

"Wir wollen 5G möglichst vielen Kunden zugänglich machen", sagte Ametsreiter. "Sie können jederzeit rein, jederzeit raus." Die neuen Tarife sind also eine Art Schnupperabo, das es den Kunden leicht machen soll, das neue Netz zu testen. So gering die finanzielle Hürde ist - der Aufbruch ins superschnelle Netz der Zukunft hat seine Beschränkungen.

Denn das Datenvolumen der jeweiligen Tarife bleibt wie gehabt

