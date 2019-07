Die in der Mehrzahl kleinen und mittleren Automobilzulieferer Taiwans haben im Gegensatz zu ihren Pendants in China und Japan Erfahrung bei der Integration ihrer Produkte in die weltweiten Lieferketten und bieten gerade im Elektronikbereich eine hohe Produktqualität. In diesem Bereich punkten will Carota, ein taiwanesischer Anbieter von OTA-Update-Technologie-Lösungen (OTA: Over-the-Air) für die Automotive-Industrie sowie für IoT-Anwendungen. Das Unternehmen ist ein Joint-Venture zwischen Media Tek, Trend Micro, Sing Tel, CDIB, CID Venture und dem ARM China Mentor Fund.

Besonders die Entwicklungen bei Fahrerassistenzsystemen und Richtung automatisiertes Fahren führen dazu, dass es verstärkt notwendig sein wird, Firmware over-the-air (FOTA) einzuspielen. Ab Level 3 des automatisierten Fahren ist es nötig, FOTA-Technologie für das gesamte Fahrzeug zu nutzen.

Carota bietet bei OTA eine Backend-Integration, intelligente Sicherheitseinstellungen unter Einbeziehung einer Blockchain-Architektur sowie eine Delta-Update-Technologie an: Dabei vergleicht die Technik die Zielversion eines Updates mit der aktuellen Software und legt nur den veränderten Inhalt verschlüsselt sowie komprimiert auf einem OTA-Server ab. Ein Update-Vermittler überträgt die Daten dann in kleinen Paketen oder per Streaming zur ECU im Fahrzeug - je nachdem welche Ressourcen gerade für das Update zur Verfügung stehen.

Blockchain sichert den OTA-Update-Prozess

Auf Basis der Blockchain-Technologie konzipierte das Unternehmen eine Sicherheitsarchitektur. "Wir versuchen, die Blockchain-Technologie ...

