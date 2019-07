Dow Jones - 27.400 im Visier

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average hielt sich am Montag ohne größere Bewegungsschübe in der Nähe der jüngsten Allzeithochs nördlich der 27.000 Punkte-Marke.

Im Bereich um 27.400 Punkte hat sich in den vergangenen Stunden ein Horizontalwiderstand ausgebildet. Sollte diese Hürde per Stundenschluss überwunden werden können, muss den Bullen weiteres Aufwärtspotenzial zugestanden werden.

Bis dahin sollte nun jederzeit mit dem beginn einer größeren technischen Korrektur gerechnet werden - die US-Indizes sind kurz- und mittelfristig massiv überkauft.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2019 - 16.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 16.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX9R4X 47,03 22.100,00 5,17 31.07.2019 Dow Jones Index HZ0AW7 11,77 25.900,00 20,64 31.07.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.07.2019; 15:30 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ0FST 15,46 29.050,00 15,41 30.09.2019 DowJones Index HZ0HPY 30,13 30.550,00 8,02 31.07.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.07.2019; 15:30 Uhr

