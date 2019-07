(shareribs.com) Washington 16.07.2019 - Die Food and Drug Administration will in wenigen Wochen ein Regelwerk für CBD vorlegen. Damit sollen die Unsicherheiten ausgeräumt werden. Bei CannTrust gehen die Probleme weiter. Die FDA in den USA kämpft derzeit mit den Herausforderungen der Legalisierung von Hanf, aus der sich auch die Legalisierung von CBD ergeben hat. Eine Reihe von Unternehmen verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...