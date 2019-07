Die Kure deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne abgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,01 Prozent auf 172,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,25 Prozent.

Gestützt worden waren die Anleihen am Vormittag durch die Konjunkturerwartungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bei der Umfrage unter Finanzexperten hatte sich eine Eintrübung der Stimmung in Deutschland gezeigt. "Eine nachhaltige Eindämmung der Unsicherheitsfaktoren für die exportorientierten Branchen der deutschen Wirtschaft ist derzeit nicht in Sicht", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Der ZEW gilt als Indikator für die Einkaufsmanagerindizes.

Am Nachmittag gaben die Anleihen ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Die Umsätze im US-Einzelhandel waren im Juni stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse waren um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert. Analysten hatten im Mittel lediglich einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0252 2019-07-16/17:56