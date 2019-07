Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - TMP Worldwide, ein globaler Marktführer im Bereich der Talent Acquisition Technologie, hat heute bekanntgegeben, dass Perengo Inc übernommen wurde. Perengo, eine Programmatic Recruitment Plattform, hilft großen Firmen dabei ihren Recruitment Prozess zu automatisieren und zu verbessern.



Das Perengo Team hat durch ihre Erfahrung im hochmodernen Ad-Tech Bereich eine der technologisch fortschrittlichsten Programmatic Recruitment Plattformen gebaut. Durch die Kombination mit TMP's TalentBrew Plattform wird das Produktangebot für Recruiter um eine weitere Komponente vervollständigt. TMP bietet eine durchgängige und personalisierte Kandidaten Experience an, die durch KI-Algorithmen und eine Multi-Channel Akquise Strategie betrieben wird. Alle Kundenkampagnen werden automatisch auf Qualität und Effizienz optimiert.



"Mit der Übernahme von Perengo setzen wir ein weiteres Zeichen, dass wir unseren Kunden die vollständigste und technisch fortschrittlichste Lösung am Markt bereitstellen wollen", sagt Michelle Abbey, Geschäftsführerin von TMP Worldwide. "Die Kombination aus unternehmerischem Ehrgeiz und ihrer einzigartigen Technologie macht Perengo zu einem perfekten Baustein für unser gesamtes Team und unsere Plattform."



"Ab dem ersten Treffen mit TMP Worldwide war uns sofort klar, dass wir beide dieselben strategischen Ziele mit einer ähnlichen Vision verfolgen", sagt Mike Kofi Okyere, Geschäftsführer von Perengo. "Gemeinsam schauen wir nun voraus und wollen die Innovationsgeschwindigkeit im Recruitment -Markt beschleunigen."



Über Perengo



Perengo ist eine Programmatic Recruitment Plattform für ergebnisorientierte Recruiter. Marktführer und Fortune 500 Firmen verwenden Perengo, um hochvolumigen Personalbedarf zu decken. Die Plattform bietet Lösungen für Recruitment Automatisierung und strategische Business Intelligence. Perengo wurde 2015 gegründet mit dem Ziel hochmoderne Werbetechnologie in den Recruitment-Markt zu bringen.



Über TMP Worldwide



TMP Worldwide ist ein globaler Marktführer im Bereich der Talent Acquisition Technologie. Die Firma ist bestrebt neue Ansätze zu finden, wie man Technologie, strategisches Denken und kreativen Service vereint, um ihren Kunden die vollständigste und technisch fortschrittlichste Lösung am Markt bereit zu stellen. TMP betreut Kunden aus verschiedensten Industrien von Gesundheitswesen, über Verwaltung bis hin zu Technologie und allen weiteren Märkten und schafft es dabei, die Art und Weise wie Arbeitgeber mit Talenten interagieren, zu revolutionieren.



Über Gemspring Capital



Gemspring Capital ist eine Private Equity Firma mit 355 Millionen Dollar an Equity Kapital. Die Gesellschaft fokussiert sich auf middle-market Firmen und hat ihren Hauptsitz in den USA. Gemspring hat einen praxisorientierten Ansatz und ist bestrebt das Umsatzwachstum und die Wertschöpfung ihrer Firmen zu steigern. Zielfirmen haben bis zu 350 Millionen Dollar an Umsatz und sind in den Bereichen Business Services, Gesundheitswesen, Industrial Services, Software, tech-fokussierten Dienstleistungen oder spezialisierte Produktion tätig.



