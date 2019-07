Düsseldorf (ots) - Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat den früheren Bundesminister und Energiemanager Werner Müller als eine der herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft der vergangenen 20 Jahre gewürdigt. Zum Tod des 73-Jährigen sagte der Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Werner Müller war ein politischer, aber parteipolitisch unabhängiger Kopf." Mit seinem Konzept zur Beendigung des deutschen Steinkohlebergbaus bei gleichzeitig dauerhafter Finanzierung der Folgekosten habe er eine der "erstaunlichsten und am gründlichsten durchdachten Lösungen" zur Bewältigung des unvermeidlichen Strukturwandels vorgelegt. "Eine Stimme, die gerade in der Debatte über die Neuausrichtung der Energiepolitik fehlen wird", sagte Lammert.



