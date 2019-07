ZÜRICH (Dow Jones)--Am Dienstag ist es an der Börse in der Schweiz den zweiten Tag in Folge nach oben gegangen. Es sind nach wie vor die niedrigen Zinsen, die die Anleger in Aktien treiben. Am Vortag hatte es an der Wall Street neue Rekordhochs gegeben, und der Dow-Jones-Index ist auch am Dienstag wieder auf den höchsten Stand seiner Geschichte gestiegen. Im Fokus steht daneben die Berichtssaison, die in den USA wie stets mit den großen Banken begonnen hat. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.851 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,72 (zuvor: 46,5) Millionen Aktien.

Die Uhrenwerte erholten sich von den Abgaben am Vortag, als schwache chinesische Konjunkturdaten und eine skeptische Analyse von Credit Suisse belastet hatten. Zudem stützten starke Zahlen von Burberry den Luxusgütersektor europaweit. Swatch und Richemont haben sich im aktuellen Jahr sehr unterschiedlich entwickelt. Während Richemont den SMI deutlich hinter sich gelassen haben, tendierten Swatch schwach. Nun verteuerten sich die Aktien um 2,6 bzw 2,8 Prozent.

Bankenwerte zeigten sich nach den Quartalszahlen der drei großen US-Institute Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo fester. UBS stiegen um 0,9 Prozent und Credit Suisse um 2 Prozent.

AMS legten um 0,1 Prozent zu. Das Übernahmeinteresse des Sensorherstellers am Leuchtmittelhersteller Osram ist nur wenige Stunden nach dem Bekanntwerden schon wieder erloschen. Am Montag war die Aktie mit dem bekundeten Interesse nachbörslich unter Druck geraten. Nun zeigten sich die Anleger erleichtert, dass das Geschäft nicht zustande kommt.

