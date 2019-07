Mainz (ots) - Woche 29/19



Di., 16.7.



Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Showdown in Straßburg Abstimmung über von der Leyen Moderation: Matthias Fornoff



19.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)



20.25 ZDFzeit (VPS 20.15) Mensch Merkel!



21.10 Frontal 21-Dokumentation (VPS 21.00) Mein Haus, mein Kiez, mein Clan



21.55 heute jorunal (VPS 21.45)



22.25 Die Anstalt (VPS 22.15)



23.10 Leschs Kosmos (VPS 23.00)



23.40 heute+ (VPS 23.30)



23.55 Big Eyes (VPS 23.45)



1.30 Neu im Kino (VPS 1.20)



1.35 Der Adler - Die Spur des Verbrechens (VPS 2.50)



3.15 Masters of Sex (VPS 4.25)



4.10 Seen-Sucht nach Süden (HD/UT) Die oberitalienischen Seen Film von Barbara Lueg (vom 11.7.2019) Kamera: Thorsten Eifler Italien 2019



4.55- hallo deutschland (HD) 5.30 (von 17.10 Uhr) Deutschland 2019



(Die Wiederholung "Schatz, nimm du sie!" und "citydreams" entfallen.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246