Die Grünen haben Ursula von der Leyen zwar zur Wahl als Präsidentin der EU-Kommission gratuliert, gleichzeitig aber erneut Kritik an der Entscheidungsfindung geäußert. Dass die CDU-Politikerin erst kurz vor ihrer Wahl am Dienstag in letzter Minute zentrale Themen zur Sprache gebracht habe, zeige, "wie kontraproduktiv die Hau-Ruck-Aktion des Rates gegen das Europäische Parlament war", erklärten die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck am Dienstag in Berlin. Das Parlament wollte ursprünglich einen der Spitzenkandidaten bei der Europawahl zum Kommissionspräsidenten machen, der Rat der Staats- und Regierungschefs schlug nach langem Ringen aber die deutsche Verteidigungsministerin vor.

"Gerade bei grünen Kerninhalten, also echtem Klimaschutz, einer europäischen Seenotrettung und der Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, hatten wir auf konkrete Zusagen und nicht bloß auf schöne Worte gedrungen", erklärten Baerbock und Habeck. Deswegen hätten die Grünen von der Leyen mit großer Mehrheit nicht unterstützt. Man wolle die neue EU-Kommissionspräsidentin nun beim Wort nehmen und konstruktiv dazu beitragen, die EU in Richtung einer vertieften europäischen Demokratie, echtem Klimaschutz und einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik weiter zu entwickeln./mfi/DP/he

AXC0273 2019-07-16/19:58