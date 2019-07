Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta031/16.07.2019/19:35) - Die Navigator Equity Solution SE berichtet über den aktuellen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr Geschäftsjahr 2019 und gibt die neuesten Entwicklungen aus den Beteiligungen bekannt.



Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2018



Die im Mittelstandssegment m:access der Börse München notierte Navigator Equity Solutions SE hat heute ihre Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2018 abgehalten. Der Vorstand informierte die Aktionäre über das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte.



Die anwesenden Anteilseigner stimmten allen Tagesordnungspunkten einstimmig gemäß den Vorschlägen der Verwaltung zu.



Beteiligungsveräußerungen im ersten Halbjahr 2019



Die Navigator Equity Solutions SE hat in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2019 verschiedene strategische Maßnahmen umgesetzt. Zum einen wurden die verbleibenden 20% an der ACON Actienbank AG und die komplette Beteiligung an der Luyanta AG mit positivem Ergebnisbeitrag veräußert, zum anderen wurden 51% der IT Competence Group SE an die audius AG verkauft. Ab Verkaufszeitpunkt 15. März 2019 wird die Beteiligung an der IT Competence Group SE nicht mehr konsolidiert.



Aktuelle Beteiligungen



Die in Dublin erworbene Wohnimmobilie entwickelt sich im ersten Halbjahr 2019 nach Plan und erwirtschaftet nach Zins und Tilgung einen deutlich positiven Cash-Flow. Das aktuelle Umfeld für Immobilien im Großraum Dublin entwickelt sich weiterhin durchweg positiv. Innerhalb der nächsten 24 Monaten erwartet die Navigator Equity Solutions SE eine deutlich zweistellige Eigenkapitalrendite auf das Investment. Die Gesellschaft prüft derzeit auch weitere Investitionsobjekte in Dublin. Die Navigator Equity Solutions SE ist weiterhin mehrheitlich mit rund 52 % an der Black Pearl Digital AG beteiligt. Die Gesellschaft ist eine Dienstleistungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen auch Individualsoftware-Entwicklung an. Darüber hinaus beteiligt sich die Black Pearl Digital AG an innovativen Technologieunternehmen.



Guidance für das Geschäftsjahr 2019



Auf Basis dieser positiven Ergebnisentwicklung in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2019 und der Dekonsolidierung der IT Competence Group SE erwartet das Management einen Umsatz von rund EUR 5 Mio. und ein Gesamtjahresergebnis von deutlich über EUR 3 Mio. für das Geschäftsjahr 2019. Hierbei sind Ergebniseffekte aus dem Verkauf der restlichen rund 22% der Anteile an der IT Competence Group SE noch nicht berücksichtigt. Der zusätzliche Ergebniseffekt wird sich je nach realisiertem Verkaufserlös - abhängig von der Ausübung der vereinbarten Put- bzw. Call-Option - zwischen 2 Mio. und 3,6 Mio. belaufen.



Strategische Ausrichtung am Net Asset Value (NAV)



Zukünftig wird die Navigator Equity Solutions SE als Beteiligungsgesellschaft mit Orientierung am NAV geführt. Der aktuelle Nettowert der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte beträgt rund EUR 13,5 Mio. Bei aktuell 4.579.341 ausstehenden Aktien beträgt der NAV der Gesellschaft dementsprechend rund EUR 3,00 pro Aktie. Dem steht ein aktueller Börsenkurs von rund Eur 1,80 EUR gegenüber. Dies entspricht einem Abschlag von rund 40%. Da die derzeitigen Vermögenswerte der Gesellschaft größtenteils aus liquiden Mitteln, Wertpapieren und einer Immobilie in Dublin bestehen, gilt es aus Sicht des Managements der Navigator Equity Solutions SE diese Diskrepanz zwischen Börsenkurs und Net Asset Value der Gesellschaft zu schließen. Die Gesellschaft prüft derzeit unterschiedliche Optionen. Hierzu gehören neben der Einziehung der bestehenden eigenen Aktien, die Durchführung eines freiwilligen Rückkaufangebotes, die Durchführung eines Aktienrückkaufs über die Börse, Gespräche mit strategischen Investoren und die Prüfung der Ausschüttung einer Sonderdividende und/oder einer Sachdividende.



Ausblick



Aufgrund der Ergebniseffekte aus den Veräußerungen der Beteilungen ist bereits jetzt schon absehbar, dass das Geschäftsjahr 2019 mit einem Ergebnis von über Eur 3 Mio. das erfolgreichste der Navigator Equity Solutions SE sein wird. Abhängig vom Zeitpunkt der Veräußerung der restlichen 22% der IT Competence Group SE wird für die Folgejahre ein zusätzlicher Ergebniseffekt zwischen Eur 2 Mio. bis Eur 3,6 Mio. erzielt. Diese solide Finanzbasis erleichtert es die operative Neuausrichtung der Navigator Equity Solutions SE in den nächsten Monaten voran zu treiben. Dabei steht die Erhöhung des NAV pro Aktie im Vordergrund. Der Fokus für die nächsten Monate liegt allerdings ganz klar auf der Reduzierung des Abschlages des Börsenkurses auf den aktuellen NAV.



Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt.



Navigator Equity Solutions SE Investor Relations



t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-310



info@navigator-equity.com



