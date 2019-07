Andersen Global ist stolz darauf, eine Kooperationsvereinbarung mit Cabex, einer der ältesten Rechts- und Steuerberatungsgesellschaften im Senegal, bekanntzugeben. Senegal wird damit zum dreizehnten afrikanischen Land, in dem Andersen Global eine Mitglieds- oder eine Kooperationsfirma hat, die Rechtsdienstleistungen anbietet.

Cabex mit Sitz in Dakar betreut seit fast dreißig Jahren in- und ausländische Mandanten aus dem öffentlichen und halböffentlichen Sektor in Fragen nationaler und internationaler Angelegenheiten.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird unsere internationale Reichweite und unsere grenzüberschreitenden Fähigkeiten erweitern und uns gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten bieten, auf neue Märkte zu expandieren", so Papa Alassane Ndir, Partner und Geschäftsführer bei Cabex. "Von nun an werden wir mit vielen Kollegen und Experten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten und in der Lage sein, unseren Kunden noch fundierteres Fachwissen anzubieten."

Cherif Diaite, Partner und technischer Manager bei Cabex, erklärte: "Aufgrund der Herausforderung auf internationaler Ebene müssen wir in einem sich ständig verändernden globalen Umfeld agieren. In dieser Hinsicht ist der Wirkungsbereich des Andersen-Global-Verbands von Mitglieds- und Kooperationsfirmen ein beträchtlicher Vorteil bei der Bereitstellung eines nahtlosen Service für Kunden auf der ganzen Welt."

"Ein großer Teil der Cabex-Kunden ist international tätig und passt daher sehr gut auf einen Schlüsselmarkt in der afrikanischen Region. Sie bieten erstklassigen Kundenservice und als Ergebnis hat Cabex landesweit einen beeindruckenden Ruf", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Darüber hinaus hat Papa Alassane gute Arbeitsbeziehungen zu mehreren Partnern innerhalb von Andersen Global aufgebaut, die auf gemeinsamen Werten basieren."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten präsent.

