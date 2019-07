Freiburg (ots) - Auf die Unterstützung der AfD kann Ursula von der Leyen vermutlich gut verzichten. Dass sich aber ausgerechnet die in Berlin mitregierenden deutschen Sozialdemokraten so schroff gegen sie stellten, ist heuchlerisch. Hätten sie wirklich einen der Spitzenkandidaten auf dem Kommissionschefsessel gewollt, hätten sie sich hinter Manfred Weber stellen müssen, dessen EVP die meisten Stimmen holte. Stattdessen setzten sie ihre Hoffnungen in eine linke Mehrheit, die nur in ihrer Fantasie existiert. (...) http://mehr.bz/4nk (BZ Plus)



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de