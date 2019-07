Die Berichtsaison hat mit der Zahlenvorlage der Citigroup offiziell begonnen. In den kommenden Wochen öffnen Unternehmen Anlegern weltweit ihre Bücher. Börsenexperten sehen allerdings für das zweite Quartal bei Weitem nicht nur positive Ergebnisse vorher.? Die Q2-Ergebnisse werden von schwelenden Handelskonflikten belastet? Am schwersten betroffen dürften der IT-, "Materials"- und Energiebereich sein? Nicht nur das Ergebnis selbst, sondern auch der Ausblick dürfte für Anleger von großem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...