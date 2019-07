"Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Rüstungsexporten:

"Es gibt etliche Gründe dafür, der Türkei keine Rüstungsgüter mehr zu liefern. Nato-Mitgliedschaft hin oder her. Im vergangenen Jahr hat der Wert der Exporte mit 12,9 Millionen Euro tatsächlich ein Minimum erreicht. Mittlerweile ist ausgerechnet Erdogans Reich wieder ein wichtiger Kunde der deutschen Rüstungsschmieden, in den ersten vier Monaten des Jahres sogar der wichtigste. Nun kann man argumentieren, dass bestehende Verträge erfüllt werden müssten. Es sind jedoch auch zahlreiche neue Genehmigungen erteilt worden. Wenn es um Waffen und Militärgerät geht, legt die Bundesregierung eine bedenkliche Doppelmoral an den Tag. Nicht nur bei Geschäften mit der Türkei, sondern auch mit Saudi-Arabien oder Ägypten."/al/DP/jha

