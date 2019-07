Die Anleger fürchten, dass Johnson neuer Premierminister wird. Das Pfund Sterling rauscht von Tief zu Tief. Die Brexit-Unsicherheit dürfte die britische Währung noch Monate belasten.

Die Aussicht auf Brexit-Hardliner Boris Johnson in der Downing Street versetzt Anleger in leichte Panik. Das Pfund Sterling fiel am Dienstag um 0,8 Prozent auf 1,24 US-Dollar - den tiefsten Stand seit 27 Monaten. Gegenüber dem Euro fiel die britische Währung auf ein Sechs-Monats-Tief von 1,10 Euro.

Auslöser war die verschärfte Brexit-Rhetorik der beiden Kandidaten für den Parteivorsitz der britischen Konservativen. Am Montagabend hatten Johnson und sein Konkurrent Jeremy Hunt in einer Radiodebatte gefordert, den umstrittenen Backstop für Nordirland aus dem EU-Ausstiegsvertrag komplett zu streichen. Eine Befristung oder eine einseitige Kündigungsklausel reichten nicht aus, bekräftigten sie. Einer der beiden wird am kommenden Mittwoch zum neuen Parteichef und Premierminister gekürt - alle Wetten stehen auf Johnson.

Damit steigt die Gefahr eines ungeordneten Brexits am 31. Oktober. Denn die Europäer haben klargemacht, dass sie auf den Backstop unter keinen Umständen verzichten werden. EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte dies vergangene ...

