Vor dem Handelsstart notiert der Dax nahezu verändert. Am Mittwoch richtet sich der Blick der Anleger vor allem in die USA.

Der Dax dürfte auch am Mittwoch wieder mit der Marke von 12.400 Punkten ringen: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex vor dem Handelsstart nahezu unverändert. Nachdem das Frankfurter Börsenbarometer die 12.400-Punkte-Marke am Dienstagmorgen knapp erreicht hatte, bewegte sich der Index den Rest des Tages immer wieder darum herum. Letztlich schloss er 0,4 Prozent im Plus bei 12.430 Punkten.

Im Fokus der Anleger stehen an diesem Mittwoch vor allem Nachrichten aus den USA: So werden mit IBM, Ebay und Netflix gleich drei Tech-Konzerne ihre Quartalszahlen vorlegen. Zudem wird die Bank of Amerika auf das vergangene Quartal zurückblicken. Und die Fed wird sich zur US-amerikanischen Konjunktur äußern.

1 - Vorgabe aus den USA

Gemischt ausgefallene Geschäftsergebnisse bei den großen US-Banken haben den Anlegern in den USA die Kauflaune genommen. Zudem zeigte sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China hart und dämpfte damit Hoffnungen, dass sich der Konflikt bald beilegen lässt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer bei 27.335 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank 0,3 Prozent auf 3004 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,4 Prozent auf 8222 Punkte. Die europäischen Börsen waren dagegen mit einem Plus aus dem Handel gegangen.

2 - Handel in Asien

Der Aktienmarkt in Japan hat am Mittwoch schwächer tendiert. Nach Trumps Drohu8ng verhielten sich auch dort die Anleger zurückhaltender. Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zum Mittag um 0,3 Prozent auf 21.470 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1570 Zähler.

3 - Quartalszahlen aus dem Silicon Valley

Gleich drei Schwergewichte der US-Techbranche legen an diesem Mittwoch ihre aktuellen Zahlen vor: IBM, Ebay und Netflix. Beim IT-Konzern IBM erwarten Analysten einen Umsatzrückgang. Die steigende Nachfrage im Cloud-Bereich kann die sinkenden Erlöse im klassischen Kerngeschäft mit Großrechnern wohl nur zum Teil auffangen.

Analysten werden auch darauf achten, wie sich die gerade abgeschlossene Übernahme des Cloud-Anbieters Red Hat auf die Aussichten von IBM auswirken wird. Beim Onlinehändler ...

