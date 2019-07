Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FORSCHUNG - 2018 steigerten die Firmen in den USA ihre Forschungsausgaben um durchschnittlich zwölf Prozent, in China bei einem allerdings kleineren Gesamtetat um 23 Prozent, in Europa dagegen nur um sechs Prozent. Das zeigen dem Handelsblatt exklusiv vorliegende Berechnungen des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young (EY), die auf der Analyse der weltweit 500 forschungsintensivsten börsennotierten Unternehmen beruhen. Amerikas Wirtschaft baut ihren Vorsprung demnach weiter aus. Am meisten Geld für die Zukunft geben die Technologiekonzerne aus: Der Onlinehändler Amazon erhöhte im vergangenen Geschäftsjahr seine Innovationsausgaben um 27 Prozent auf 24,4 Milliarden Euro, die Google-Muttergesellschaft Alphabet steigerte sie um 29 Prozent auf 18,2 Milliarden Euro. Als einziger deutscher Konzern unter den Top zehn belegt VW mit 12,1 Milliarden Euro den sechsten Platz. "Europa hat Probleme, den Anschluss zu halten", warnt EY-Geschäftsführer Alexander Kron. (Handelsblatt S. 4)

MEDIKAMENTEN-VERSANDHANDEL - Die deutschen Apotheker haben ihren Widerstand gegen den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten aufgegeben. "Es gibt in Politik und Gesellschaft keine Mehrheit für ein Verbot", sagte der Präsident der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände (ABDA), Friedemann Schmidt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir haben lernen müssen, dass es für eine Generation, zu der auch unser Bundesgesundheitsminister gehört, schlicht nicht mehr vorstellbar ist, den Online-Handel zu verbieten. Er gehört zum Alltag einfach dazu", so Schmidt: "Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, uns hier nicht weiter zu verkämpfen." (RND)

KLIMASTEUER - Merkel-Berater Ottmar Edenhofer fordert von der Bundesregierung rasche Entscheidungen im Klimaschutz: "Die Option, einfach nichts zu tun, hat die Politik nicht", sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) dem Handelsblatt. Wenn nichts geschehe, seien die Klimaschutzziele für 2030 nicht zu erreichen. Außerdem drohten Strafzahlungen an die EU in Milliardenhöhe. Edenhofer nimmt am Donnerstag an der Sitzung des Klimakabinetts teil. Das Gremium tagt unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel und berät über den künftigen Kurs in der Klimaschutzpolitik. Erste Beschlüsse sollen im September gefasst werden. Edenhofer empfiehlt die Einführung eines CO2-Preises für die Sektoren Verkehr und Gebäude. Zum Einstieg schlägt er ab 2020 einen Preis von 50 Euro je Tonne CO2 vor, der bis 2030 auf 130 Euro steigt. Die Idee einer CO2-Steuer ist nicht unumstritten. Insbesondere in der Union regt sich Widerstand. "Die Befürworter einer CO2-Steuer machen es sich leicht: Man muss nur verteuern, dann werden sich die Menschen schon anders verhalten. In Wahrheit läuft ein CO2-Preisaufschlag auf Heiz- und Kraftstoffe auf Abkassieren ohne Lenkungseffekt hinaus", so Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) gegenüber dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 6)

E-ROLLER - Angesichts zunehmender Meldungen über Unfälle mit E-Scootern und alkoholisierte Fahrer ruft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Kommunen auf, härter gegen Verstöße vorzugehen. "Um den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer jederzeit zu gewährleisten, sind wir dabei auf die Mitwirkung der Städte und Kommunen angewiesen", schreibt der Minister in einem Brief an den Präsidenten des Deutschen Städtetags, den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Darin bittet Scheuer die Kommunen, die Möglichkeiten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung "für eine sichere und sachgemäße Nutzung in vollem Rahmen auszuschöpfen". (Funke Mediengruppe)

REISEVERKEHR - Die EU-Staaten streiten, ob Reisende in Fernbussen, Zügen und Schiffen schärfer überwacht werden sollen. Das geht aus einem Bericht einer Arbeitsgruppe des EU-Rates hervor. Den umstrittenen "Passenger Name Record" leiten derzeit nur Fluglinien an die Polizei weiter. Er beinhaltet etwa Namen, Adresse, Reiseroute und Gepäckinformationen. Eine Ausweitung hätte massive Auswirkungen auf Bahn- und Busverkehr. (SZ S. 7)

