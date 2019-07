Erhöhte Nachfrage nach Technologieinnovationen bei alternativen Investmentfonds als Motor für globales Wachstum

Mercatus, eine führende Asset- und Investmentmanagement-Plattform für alternative Investoren und Vermögensverwalter, gab heute die Eröffnung ihrer europäischen Hauptverwaltung in London, Großbritannien, und die Aufnahme von Chris Webb als Senior Director, der das Büro in London leitet, bekannt. Chris war früher Global Director für Strategisches Geschäftswachstum bei FIS, mit einem starken Fokus auf alternative Investments und einer umfassenden Expertise in diesem Bereich.

"Da alternative Fondsmanager und Investoren in ganz Europa weiterhin Technologie und Daten als Wettbewerbswaffe einsetzen, um das zukünftige beschleunigte Wachstum voranzutreiben, setzen wir unsere Ressourcen in einigen der größten Märkte ein. Unser Londoner Büro wird eine wichtige Drehscheibe für unsere Arbeit in Großbritannien sein und unsere anderen Büros im Silicon Valley, in New York, Austin, Rom und Pune, Indien, erweitern", sagte Haresh Patel, CEO von Mercatus. "Wir werden unsere lokale Präsenz in Europa und Asien weiter ausbauen, da unsere Kunden über Deal- und Asset-Management-Teams in 118 Ländern verfügen, mit AUM im Wert von 540 Mrd. USD, die auf der Mercatus-Plattform laufen."

"Aktuelle Lösungen auf dem Markt sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der heutigen alternativen Investoren. Als ich sah, was Mercatus kann was sie zu lösen imstande sind wusste ich, dass dieser moderne Ansatz ein Wendepunkt für die Branche ist", sagte Chris Webb, Senior Director von Mercatus Europe. "Ich freue mich, Teil des schnell wachsenden Mercatus-Teams und ein wichtiger Treiber für die europäische Expansion zu sein. Ich weiß, dass Mercatus einen wesentlichen Einfluss darauf haben wird, wie sich die Investitionen in reale Vermögenswerte in den kommenden Jahren entwickeln werden."

Mercatus systematisiert und zentralisiert Vermögens-, Fonds- und Portfoliodaten, um Investoren und Asset-Inhabern genaue Echtzeit-Analysen über Performance, Risiko, ESG und mehr zu liefern. Die Forschung von Mercatus, die auf mehr als 540 Mrd. USD an Vermögenswerten und Investitionen weltweit basiert, zeigt klare Trends in den Bereichen datengetriebene Intelligenz und Automatisierung, verbunden mit überlegenen Investment-Renditen.

Um mehr über Mercatus, unsere Investment-Lifecyle-Managementplattform, zu erfahren und darüber, wie wir Ihren Fonds dabei unterstützen können, operative Exzellenz zu erreichen, die ESG zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und die datengesteuerte Granularität sowie die Einblicke zu liefern, die Ihre Investoren verlangen, besuchen Sie uns unter www.gomercatus.com.

Über Mercatus

Mercatus ist der führende Anbieter von alternativen Asset- und Investmentmanagement-Lösungen, die Investoren dabei unterstützen, ihre Renditen zu maximieren, das Wachstum zu beschleunigen und Risiken zu minimieren. Mercatus ist die einzige Plattform, die es ermöglicht, Vermögens- und Portfoliodaten systematisch zu konsolidieren, Finanzanalysen zu automatisieren und zu überwachen sowie Entscheidungen und die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus von Investitionen zu optimieren. Viele der weltweit führenden Fonds nutzen Mercatus, um über 540 Mrd. USD an Vermögenswerten und Investitionen in 113 Ländern und 11 Anlageklassen zu verwalten. Mercatus hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält Niederlassungen in Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gomercatus.com.

