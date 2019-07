Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV per Symbol Issue Value Share VanEck 16.07.2019 IE00BQQP9H09 3,650,000 USD 127,343,616.18 34.8887 Vectors Morning Star US Wide Moat UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BYWQWR46 100,000 USD 2,050,970.32 20.5097 Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BF540Z61 120,000 USD 6,251,573.07 52.0964 Vectors Global Fallen Angels High Yield Bond UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BF541080 96,000 USD 10,327,608.30 107.5793 Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BQQP9F84 7,400,000 USD 203,620,375.41 27.5163 Vectors Gold Miners UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BQQP9G91 3,650,000 USD 110,718,963.99 30.3340 Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BDS67326 1,322,750 USD 85,354,138.03 64.5278 Vectors JP Morgan EMLC Bond UCITS ETF Van Eck 16.07.2019 IE00BDFBTK17 100,000 USD 2,172,572.98 21.7257 Vectors Natural Resources UCITS ETF Van Eck 16.07.2019 IE00BDFBTQ78 275,000 USD 5,493,394.49 19.9760 Vectors Global Mining UCITS ETF VanEck 16.07.2019 IE00BDFBTR85 200,000 USD 4,245,964.91 21.2298 Vectors Preferred US Equity UCITS ETF END