London (ots/PRNewswire) - OANDA (http://oanda.com/), ein weltweit führender Anbieter von Online-Handelsdiensten für mehrere Vermögenswerte sowie von Währungs- und Analysedaten, gibt bekannt, dass der Branchenexperte Kurt vom Scheidt als Chief Product Officer mit Sitz in London in das Unternehmen eingetreten ist. Der erfahrene Fachmann mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, der auf Devisen spezialisiert ist, hat im Laufe der Jahre mit mehreren internationalen Banken und Brokern zusammengearbeitet und maßgeblich zur Verbesserung der Produktkompetenz und Überwachung der Handelsinfrastruktur beigetragen. Er wird für die Entwicklung einer robusten Produktstrategie verantwortlich sein, die das Kundenerlebnis verbessert und die Wachstumsambitionen von OANDA unterstützt.



Vorstandsvorsitzender Tim Howkins kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Kurt bei OANDA begrüßen zu dürfen. Als ausgewiesener Branchenveteran mit Erfolgsbilanz bringt er beispiellose Branchenkenntnisse und ein tiefes Verständnis für den Devisenmarkt mit. Daher wird er für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Produktstrategie weiter gestalten und das Wachstum in den kommenden Jahren vorantreiben."



vom Scheidt fügte hinzu: "Im Laufe der Jahre hat sich OANDA den Ruf erarbeitet, modernste Technologie mit einem einzigartigen kundenorientierten Ansatz zu kombinieren und Zugang zu einer preisgekrönten Handelsplattform, fortschrittlichen Chart-Anwendungen und technischen Analysen zu bieten Auftragsbücher und wirtschaftliche Überlagerungen, die mehr Klarheit über die Märkte schaffen. Daher freue ich mich sehr darauf, auf den Grundlagen dieses Ansatzes aufzubauen und zu definieren, wie unsere Produktstrategie unseren Kunden zum Erfolg verhelfen kann."



Informationen zu OANDA



Das 1996 gegründete Unternehmen OANDA war das erste seiner Art für den kostenlosen Wechselkurs-Austausch im Internet und es hat eine FX-Handelsplattform lanciert, die fünf Jahre später der Entwicklung des webbasierten Währungshandels zum Durchbruch verholfen hat. Heute bietet das Unternehmen Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und -analysen für Kunden im Einzelhandel und andere Unternehmen und beweist überragende Expertise im Devisenmarkt. Mit regulierten Geschäftsbereichen in sechs der weltweit aktivsten Finanzmärkte engagiert sich OANDA konsequent dafür, das Geschäft des Devisenhandels zu transformieren. Weitere Informationen finden Sie unter oanda.com (http://www.oanda.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx) oder YouTube (http://www.youtube.com/user/oanda).



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/943314/Kurt_vom_Scheidt.jpg



