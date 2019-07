Nach überraschend guten Quartalszahlen von Dialog Semiconductor sind die Aktien am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel auf ein neues Zwischenhoch gestiegen. Auf Tradegate legten sie um rund zwei Prozent zu auf 37,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Auf Xetra wäre das der höchste Stand seit Ende 2017. Seit dem Zwischentief Ende Juni 2018 hat sich der Wert der Papiere in etwa verdreifacht.

"Wenn man berücksichtigt, dass das Unternehmen noch immer Apple mit Halbleitern beliefert, ist das eine gute Indikation für die Smartphone-Produktion", schrieb Analyst Mitch Steves von der Bank RBC. Das könne auch die Aktien anderer Apple-Zulieferer wie Western Digital und Micron Technology antreiben. Denn sie deuteten darauf hin, dass die Produktionskürzungen in der Lieferkette für Apple ein Ende gefunden haben könnten. Für Dialog Semiconductor seien die Zahlen eine eindeutig positive Nachricht./bek/mis

