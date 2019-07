Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA setzen ungeachtet der jüngsten Warnungen aus Nordkorea auf eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen beider Länder. US-Außenamtssprecherin Morgan Ortagus sagte am Dienstag, die Vereinigten Staaten würden auf neue Gespräche "hoffen", um weitere Fortschritte in dem Konflikt zu erzielen. Niemand in beiden Regierungen sollte die Möglichkeit "blockieren", dass US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei den gegenseitigen Zusagen vorankämen. Die südkoreanische Regierung erklärte am Mittwoch ebenfalls, sie hoffe auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang und auf "praktische Fortschritte". Zuvor hatte Nordkorea die USA wegen der gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea vor Beeinträchtigungen der Gespräche gewarnt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park

22:02 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q, Armonk

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.008,80 +0,06% Nikkei-225 21.478,16 -0,27% Hang-Seng-Index 28.543,25 -0,27% Kospi 2.072,67 -0,92% Shanghai-Composite 2.936,63 -0,03% S&P/ASX 200 6.669,10 +0,42%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich leichter - Für Belastung sorgen einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Von der Wall Street kamen verhaltene Vorgaben. Schien es am Vortag noch so, als ob Fortschritte in den zuletzt eher zäh verlaufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China erzielt würden, versetzte US-Präsident Donald Trump den aufkeimenden Hoffnungen wieder einen Dämpfer, indem er mit zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Waren drohte. Derweil wurde vom US-Senat eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative eingebracht, die es der US-Regierung erschwere, den chinesischen Technologiekonzern Huawei von einer schwarzen Liste mit Lieferrestriktionen ohne Zustimmung des Kongresses zu streichen. Deutlicher abwärts geht es in Seoul, belastet von Technologiewerten. Marktbeobachter sprechen von Gewinnmitnahmen nach sechs Handelstagen mit Aufschlägen.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von United Airlines Holdings erhöhte sich am Dienstag auf Nasdaq.com um 0,4 Prozent auf 94,30 US-Dollar, nachdem die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal übertroffen wurden (siehe unten). Für die Cintas-Aktie ging es um 5,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Berufskleidung hatte für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Nettogewinn betrug 226,1 (186) Millionen Dollar bzw. 2,06 (1,66) Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,79 (1,7) Milliarden Dollar. Erwartet wurden 1,94 Dollar je Aktie bzw. ein Umsatz von 1,8 Milliarden. CSX verloren 6,3 Prozent, nachdem die Markterwartungen für das zweite Quartal nicht erfüllt wurden. Der Eisenbahnkonzern hat einen Nettogewinn von 870 (877) Millionen Dollar bzw. 1,08 (1,01) Dollar je Aktie verbucht. Der Umsatz sank leicht auf 3,06 (3,1) Milliarden Dollar. Am Markt wurden 1,11 Dollar je Anteilsschein bei einem Umsatz von 3,14 Milliarden Dollar erwartet. Die Nu-Skin-Aktie brach um fast 18 Prozent auf 37,35 Dollar ein. Der Hersteller von Kosmetikprodukten hat seinen Jahresausblick vor allem aufgrund geringerer Umsatzerwartungen in China gesenkt. Seattle Genetics legten 7,7 Prozent auf 68,05 Dollar zu. Das Biotech-Unternehmen hatte für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg um 28 Prozent auf 218,4 Millionen Dollar ausgewiesen, was über den Markterwartungen von 189,8 Millionen Dollar lag. Unter dem Strich wurde jedoch ein Nettoverlust von 79,2 Millionen Dollar bzw. 0,49 Dollar je Aktie erzielt gegenüber einem Gewinn im Vorjahr von 76,3 Millionen bzw. 0,47 Dollar. Beeinflusst wurde das Ergebnis von Nettoinvestitionsverlusten. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt bzw. beim Umsatz aus Kooperations- und Lizenzvereinbarungen angehoben. Die Aktie des Bauunternehmens Orion stieg um 21,7 Prozent auf 4,60 Dollar, nachdem ein Auftrag über 52 Millionen Dollar in Texas an Land gezogen wurde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.335,63 -0,09 -23,53 17,18 S&P-500 3.004,04 -0,34 -10,26 19,83 Nasdaq-Comp. 8.222,80 -0,43 -35,39 23,93 Nasdaq-100 7.927,08 -0,50 -39,85 25,23 danach: Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 679 Mio 678 Mio Gewinner 1.514 1.419 Verlierer 1.411 1.490 Unverändert 113 132

Knapp behauptet - Die Wall Street tat sich am Dienstag schwer mit der Richtungsfindung. Zwar erreichte der Dow-Jones-Index nochmals ein Rekordhoch, es lag aber nur minimal über dem des Vortags. Zwischenzeitlich kam etwas Druck auf den Markt, als US-Präsident Donald Trump sagte, es sei noch ein langer Weg zu einer Handelsvereinbarung mit China. Mit Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo hatten vor Handelsbeginn drei Banken-Schwergewichte Quartalszahlen vorgelegt. Alle drei haben mehr verdient als erwartet, gleichwohl fielen die Kursreaktionen unterschiedlich und zudem volatil aus. Die Aktien von JP Morgan stiegen um 1,1 Prozent, Goldman legten um 1,9 Prozent zu, der Kurs von Wells Fargo zeigte sich 3 Prozent niedriger. Johnson & Johnson meldete ein kräftiges Gewinnplus und hob sein Umsatzziel leicht an. Die Aktie gab dennoch um 1,6 Prozent nach. Beobachter verwiesen auf Prozesse gegen das Unternehmen, unter anderem wegen eines mutmaßlich krebserregenden Babypuders und wegen opiodhaltiger Medikamente. Mit einem Minus von 8,7 Prozent reagierte die Aktie von Domino's Pizza auf die Zahlen der Pizzakette. Der Umsatz lag im zweiten Quartal unter den Erwartungen. Kochboxenversender Blue Apron erweitert sein Angebot mit den fleischlosen Produkten von Beyond Meat. Das wurde mit einem Kursplus von 35,5 Prozent honoriert. Beyond Meat lagen 3,6 Prozent im Plus.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,86 2,9 1,83 65,6 5 Jahre 1,88 3,5 1,84 -4,5 7 Jahre 1,99 2,6 1,96 -26,0 10 Jahre 2,11 2,3 2,09 -33,1 30 Jahre 2,62 1,1 2,61 -44,5

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen nach den Einzelhandelsdaten nach. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,3 Basispunkte auf 2,11 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:11 % YTD EUR/USD 1,1213 +0,0% 1,1212 1,1247 -2,2% EUR/JPY 121,37 +0,0% 121,35 121,53 -3,5% EUR/GBP 0,9032 -0,0% 0,9036 0,9019 +0,4% GBP/USD 1,2416 +0,1% 1,2405 1,2472 -2,6% USD/JPY 108,22 -0,0% 108,24 108,05 -1,3% USD/KRW 1180,55 +0,1% 1178,88 1178,20 +5,9% USD/CNY 6,8822 +0,1% 6,8762 6,8760 +0,1% USD/CNH 6,8834 +0,0% 6,8815 6,8767 +0,2% USD/HKD 7,8129 -0,1% 7,8179 7,8168 -0,3% AUD/USD 0,7009 -0,0% 0,7011 0,7031 -0,5% NZD/USD 0,6711 +0,1% 0,6702 0,6728 -0,0% Bitcoin BTC/USD 9.535,25 -1,0% 9.634,72 10.770,00 +156,4%

Am Devisenmarkt kam der Euro zum Dollar zurück, belastet unter anderem von dem schwächeren ZEW-Index für Juli. Mit den starken US-Einzelhandelsumsätzen kam zusätzlich etwas Druck auf. "Durch die Datenveröffentlichung werden die Spekulationen auf eine EZB-Zinssenkung Ende dieses Monats tendenziell verstärkt", hieß es von der Helaba zum ZEW. Mehrere Banken rechnen nun schon mit zwei Zinssenkungen a 10 Basispunkten im EZB-Einlagensatz in diesem Jahr. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1210 Dollar von Kursen um 1,1260 am Morgen.

Noch stärker unter Druck stand das britische Pfund. Die jüngste Debatte zwischen den beiden Top-Bewerbern um das Amt des Premierministers habe die Angst vor einem abrupten Brexit befeuert, sagten Devisenhändler. Sowohl Boris Johnson als auch Jeremy Hunt hatten gesagt, dass sie die sogenannte Backstop-Regelung für die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland nicht akzeptieren würden, die zuvor mit der Europäischen Union ausgehandelt worden war. Mit dieser Haltung dürften sie bei den europäischen Regierungschefs auf Widerstand stoßen und ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag riskieren.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,80 57,62 +0,1% 0,06 +21,2% Brent/ICE 64,61 64,35 +0,4% 0,26 +17,0%

