Internet der Dinge, Autonomes Fahren, Digitalisierung - der neue Mobilfunkstandard 5G macht das Internet deutlich schneller. So dass Geräte quasi ohne Verzögerung auf Anweisungen reagieren können. Nach mehr als drei Monaten und nicht weniger als 497 Bieterrunden ging die Versteigerung der deutschen 5G-Frequenzen in Mainz Ende Juni zu Ende. Insgesamt habe der Bund dabei laut Medienberichten fast 6,6 Mrd. Euro eingenommen - deutlich mehr als erwartet. Die Telekom habe rund 2,2 Mrd. Euro auf den Tisch gelegt, so viel wie kein anderes Unternehmen. "Wir haben das Spektrum erhalten, das wir wollten. Nach einer langen Auktion herrscht jetzt Klarheit. Jetzt werden wir ein erstklassiges 5G-Netz für Deutschland bauen. Darauf können sich unsere Kunden freuen", wurde Dirk Wössner, Vorstand der Telekom Deutschland, per Pressemitteilung zitiert.

