Der deutsche Leitindex kann sich an diesem Mittwochvormittag über der 12.400-Punkte-Marke halten. Die Kryptowährung Bitcoin steht erneut unter Druck.

Der deutsche Leitindex geht kaum verändert in den Mittwoch. Er notierte am Morgen 0,06 Prozent im Minus bei 12.422 Zählern. Am Vortag hatte er bei 12.430 Punkten und somit über der 12.400-Punkte-Marke geschlossen.

In den USA hatten sich Anleger am Dienstag wegen durchschnittlicher Bankenzahlen zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 27.335 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,3 Prozent auf 3004 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,4 Prozent auf 8222 Punkte.

Die US-Großbank JPMorgan konnte durch Zuwächse im Privatkundengeschäft die Schwäche im Investmentbanking ausgleichen. Die Aktien legten gut ein Prozent zu. Die US-Investmentbank Goldman Sachs, die sich im Gegensatz zur Konkurrenz auf kein starkes Privatkundengeschäft stützen kann, verdiente zwar weniger, der Rückgang war aber nicht so stark wie von Experten befürchtet. Die Papiere gewannen knapp zwei Prozent.

Wie die Zahlen der Banken unter Anlegern aufgenommen werden, hängt auch mit einer im Raum stehenden Leitzinssenkung durch US-Notenbankchef Jerome Powell zusammen. Es wird damit gerechnet, dass die Fed ihren Leitzins noch in diesem Monat herabsetzt. Fallen die Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...