In Erwartung einer neuen Flut von Firmenbilanzen halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stagnierte zur Eröffnung am Mittwoch bei 12.429 Punkten. Die aktuelle Serie von Gewinnwarnungen nähre Konjunktursorgen, sagten Börsianer. Die Aussicht auf Zinssenkungen der großen Notenbanken verhinderten allerdings...

