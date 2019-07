Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Chipindustrieausrüster habe im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei zwar schwach, die Jahresziele hätten aber Bestand. Die Auftragslage für EUV-Geräte beruhige für 2020, so der Experte./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 07:43 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-07-17/09:37

ISIN: NL0010273215