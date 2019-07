Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Continental vor Zahlen von 155 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Christian Glowa rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit mauen Ergebnissen für das zweite Quartal. Er passte seine Schätzungen an die gesunkene Fahrzeugnachfrage in Europa und China an./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 08:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 08:23 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-17/09:46

ISIN: DE0005439004