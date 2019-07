BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende des Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, hat die Kehrtwende von Annegret Kramp-Karrenbauer kritisiert und hohe Erwartungen an ihren Wechsel ins Bundesverteidigungsministerium geknüpft. Nachdem die CDU-Parteichefin zuvor einen Wechsel ins Kabinett ausgeschlossen hatte, sei ihr Schritt nun ein "Wortbruch", sagte er im Gespräch mit Dow Jones News. "Das ist kein guter Start. Aber sie muss selber wissen, was sie tut."

Zugleich habe die Union die Freiheit, in ihrem eigenen Ressort jegliche Personalentscheidung zu treffen, ergänzte Kahrs. Kramp-Karrenbauer müsse sich nun in den ersten 100 Tagen ihres Amtes bewähren und diese "Chance" auch ergreifen. Es gelte, nun Ruhe in das Verteidigungsministerium zu bringen. "Sie muss dafür sorgen, dass man insbesondere die großen Beraterfirmen wieder in den Griff bekommt", sagte der SPD-Chefhaushälter. Die Berateraffäre ist derzeit auch Thema im Untersuchungsausschuss.

Kahrs erinnerte an Kramp-Karrenbauers Vorschlag, einen deutsch-französischen Flugzeugträger zu bauen. Die Parteichefin hatte das 4,5 Milliarden Euro teure Projekt ins Gespräch gebracht, um die Freundschaft zwischen den Partnerländern zu stärken. Es werde interessant, "ob sie das jetzt umsetzt", sagte Kahrs.

