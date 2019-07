FRANKFURT (Dow Jones)--Praktisch unverändert sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum US-chinesischen Handelskonflikt belasten nicht stärker. Trump hat den Hoffnungen auf eine schnelle Lösung einen Dämpfer versetzt, indem er zusätzliche Strafzölle auf chinesische Waren androhte. "Er könne Strafzölle im Volumen von 325 Milliarden Dollar auf weitere chinesische Importe erheben, wenn er es wolle", so Trump. Der DAX stagniert bei 12.431 Punkten, der Euro-Stoxx-50 liegt einen Zähler bei 3.523 im Plus.

"Wenn Trump jetzt mit neuen Zolldrohungen um die Ecke kommt, dürfte eine Einigung zwischen den USA und China noch ein gutes Stück entfernt sein", urteilt Portfolioverwalter Thomas Altmann von QC Partner. Positiv sind derweil Entspannungssignale im US-iranischen Konflikt. Laut Außenminister Mike Pompeo ist der Iran zu Gesprächen über sein Atomprogramm bereit. Die Aussagen haben auf den Ölpreis gedrückt und belasten auch den Ölsektor, der um 1 Prozent nachgibt.

Risiko eines harten Brexit steigt weiter

Auf der Devisenseite bleibt das Pfund unter Druck und fällt knapp unter die Marke von 1,24 Dollar. Denn beide Kandidaten für den Posten des Premierministers, Boris Johnson und Jeremy Hunt, haben einer irischen Backstop-Lösung eine klare Absage erteilt. Die EU hat Nachverhandlungen in dieser Frage immer wieder ausgeschlossen. "Der bisherige Brexit-Deal wäre damit ein für alle Mal tot und ein No-Deal in greifbarer Nähe", so die Commerzbank. Ohne Deal scheidet Großbritannien Ende Oktober aus der EU aus.

Uneinheitliche Nachrichten gibt es von Unternehmensseite. Die Chemiebranche wird von der spürbaren Abschwächung der Nachfrage belastet. Nach BASF hat nun auch Brenntag gewarnt. Das Unternehmen geht beim bereinigten EBITDA im laufenden Jahr nur noch von einem Wachstum von 0 bis 4 Prozent statt den bisher genannten 3 bis 7 Prozent aus. Der Konsens liegt deutlich darüber, so dass die Analysten ihre Prognosen stark nach unten nehmen müssen. Brenntag geben 1,4 Prozent nach.

Gute Nachrichten gibt es dagegen aus dem Technologiesektor. Nach oben geht es für Dialog Semiconductor mit Aufschlägen von 2,5 Prozent. Der Chiphersteller hat gute Geschäftszahlen geliefert und den Ausblick angehoben. Der bereinigte operative Gewinn ist mit 82 Millionen Dollar klar über der Prognose von 63 Millionen Dollar ausgefallen. Beim Umsatz rechnet Dialog nun mit 482 Millionen Dollar und liegt damit etwa 1 Prozent über dem oberen Rand der ursprünglich genannten Spanne.

Aber auch ASML hat geliefert. Der Nettogewinn fiel mit 476 Millionen Euro deutlich oberhalb des FactSet-Konsens von 395,4 Millionen Euro aus. Ein Marktteilnehmer verweist zudem auf den Gewinn je Aktie, der mit 1,13 Euro deutlich über den erwarteten 0,95 Euro liegt. "Dies ist ein starkes Signal", so ein Aktienhändler zu den Geschäftszahlen aus dem Sektor.

BHP mit guten Produktionszahlen

Als positive Überraschung stufen die RBC-Analysten die Produktionszahlen des Rohstoffgiganten BHP Billiton ein. Dabei hätten alle Bereiche zu der Entwicklung beigetragen. Für BHP geht es im frühen Handel um 0,3 Prozent nach oben.

Eine Gewinnwarnung drückt derweil Villeroy & Boch um 2,5 Prozent nach unten. Das saarländische Unternehmen erwartet nun einen leichten Rückgang des Konzernumsatzes und des EBIT. Bisher war eine Umsatz- und Ergebnissteigerung von jeweils 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt worden. Nach einer Abstufung auf "Hold" durch die Deutsche Bank verlieren Salzgitter 4,3 Prozent.

