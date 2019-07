Zum zweiten Mal in diesem Monat attackieren die Käufer der Infineon-Aktie die 50-Tagelinie bei 16,43 Euro. Damit wird die Erholungsbewegung, die nach acht Wochen mit anhaltenden Kursverlusten in der zweiten Junihälfte startete, fortgesetzt. Für die Käufer kommt es nun darauf an, im Gegensatz zum ersten Versuch am 1. Juli erfolgreich zu sein und den EMA50 nachhaltig zu überwinden. Gelingt dies, würde ein neues Kaufsignal generiert und die Aktie hätte gute Chancen über das Hoch vom 1. Juli bei 16,79 ... (Dr. Bernd Heim)

