Hier befindet sich der Strand von Salema, eingestuft von der britischen Zeitung The Guardian als der 15. Beste Strand der Welt, in einer Rangliste der 50 besten Strände der Welt und NAU Salema Beach Village, ein touristischer Ferienkomplex mit Häusern V2 und V3, wo die Privatsphäre und der Komfort herrscht.



Das NAU Salema Beach Village der Firmengruppe NAU Hotels & Resorts, das sich in Vila do Bispo befindet und vollständig vom Naturschutzpark Südwestlicher Alentejo und der Vicentina-Küste eingerahmt wird, bietet eine Garantie für Luxusferien, abseits des Massen-Tourismus an der Algarve-Küste, wo Ruhe, Komfort und die Authentizität einer pittoresken Region herrscht, die es zu entdecken gilt.



Dieser Ferienkomplex, der im Jahr 2016 eingeweiht wurde, besteht aus 114 Häusern V2 und V3, verfügbar für die Selbstversorgung, der Touristen aus der ganzen Welt wegen der Qualität seiner Installationen und seines Service anzieht, der aber auch die Gemeinsamkeit mit der umgebenden Region herstellt und für eine ausgezeichnete Erfahrung sorgt, für denjenigen, der ein paar Tage mit der Familie oder mit Freunden in vollkommener Abgeschiedenheit genießen möchte.



Nur 500 Meter vom Strand von Salema entfernt, befinden sich die Häuser vom NAU Salema Beach Village, angeordnet entlang eines Hügels, nach Süden ausgerichtet, mit einem sanften Gefälle, das erlaubt, atemberaubende Aussichten auf das Meer zu genießen.



Sie bestechen durch ihr großzügiges Raumangebot und den Komfort, durch die Dekoration mit modernen Linien, einfach und komfortabel, durch die Balkone und die weiträumigen Terrassen, die den Einfall des natürlichen Lichtes erlauben und durch die privaten Terrassen und Gärten.



Ausgestattet mit allen Annehmlichkeiten, um Familien oder Gruppen von Freunden zu beherbergen, verfügt der Ferienkomplex über einen Swimming-Pool im Außenbereich, eine Pool-Bar, kostenloses WI-FI in allen Häusern und in den Gemeinschaftsräumen, saisonaler Shuttle-Service zum Strand und fördert die Realisierung vielfältiger Aktivitäten in der näheren Umgebung, wie Golf, Surf, Vögelbeobachtung, Trekking oder Schiffsausflüge oder Ausritte.



Das Salema Beach Village ist im Fischerort Salema beheimatet, nahe dem bekannten Ort Vale do Bispo und der Spitze von Sagres. Ein Ort, leicht erreichbar - lediglich 30 Autominuten von der Autobahn A2 und 60 Minuten vom Internationalen Flughafen von Faro entfernt, bleibt weiterhin noch unverfälscht und ist sehr verbunden mit seinen Traditionen, die mit dem Meer eng verknüpft sind.



Salema ist umgeben von einer Landschaft, die eine erinnerungswürdige Ansichtskarte bildlich darstellt, wie das Blau des Meeres im perfekten Gegensatz zu den weißen Tönen der Häuser.



