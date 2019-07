Der Chipindustrieausrüster ASML hat mit der Vorlage des Halbjahresberichts seinen Jahresausblick bestätigt. Demnach soll der Umsatz trotz der jüngsten Probleme in der Branche steigen. Der Vorstand setzt dabei auf bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte und vor allem auf ein sehr starkes viertes Quartal. Die ASML-Aktie springt auf ein neues Jahreshoch - und zieht auch die Infineon-Papiere mit hoch.ASML stellt Litografiesysteme her, die zur Herstellung von Halbleitern gebraucht werden. Im zweiten ...

