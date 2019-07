Die anhaltende Eintrübung im internationale Handel beeinträchtigt die Euro-Zone. Die Währungshüter stellen daher entsprechende Maßnahmen in Aussicht.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone wird aus Sicht von EZB-Direktor Benoit Coeure voraussichtlich an Schwung verlieren. Daten und Umfragen würden auf ein etwas schwächeres Wachstum im zweiten und dritten Quartal in diesem Jahr hindeuten, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank am Mittwoch in Paris laut Redetext.

Zu den Gründen zählte er die anhaltende Eintrübung im internationalen Handel. Coeure bekräftigte dabei frühere Aussagen der EZB-Führung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...