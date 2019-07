Indonesien und andere Länder in Südostasien haben es bereits getan: Jetzt will auch Kambodscha Plastikmüll zurück an den Absender schicken.

Nach Indonesien und anderen Ländern in Südostasien will nun auch Kambodscha Plastikmüll zurückschicken. Aus welchem Land die 83 Container mit der unerwünschten Ladung stammten, werde noch untersucht, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch mit. Der Importeur müsse zudem mit einer Strafe rechnen, sagte Neth Pheaktra weiter. Kambodscha hatte die Einfuhr von Plastikmüll ...

