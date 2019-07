Vor 4 Wochen erreichte das Stimmungstief der größten Fondsmanager der Welt, die zusammen rund 600 Mrd. $ verwalten, den tiefsten Stand der letzten 10 Jahre. Das war der Punkt, den wir beschrieben hatten und nun drehen sich alle auf dem Absatz. Aus 50 % Minussaldo wurden inzwischen minus 30 %. Die Barquote fiel von 5,6 auf 5,2 % und die sogenannte Aktienquote verbesserte sich von minus 21 % auf plus 10 %. So schnell geht das. Die deutschen Finanzanalysten sind noch auf dem Gegentrip und erreichten gestern einen neuen Minusstand, womit sie mit Sicherheit falsch liegen. Ausgeschlafen?



