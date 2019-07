BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll am nächsten Mittwoch im Bundestag als neue Bundesverteidigungsministerin vereidigt werden. Das sagte eine Sprecherin der Bundestags-Pressestelle in Berlin. Die Sondersitzung des Parlaments ist nach ihren Angaben für 11.00 Uhr anberaumt und findet nicht im Reichstagsgebäude, sondern in der Halle des Paul-Löbe-Hauses statt. Im eigentlichen Plenarsaal fänden Bauarbeiten statt, hieß es zur Begründung. Kramp-Karrenbauer soll in dem Amt auf Ursula von der Leyen (CDU) folgen, die am Dienstag vom Europaparlament zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war. Kramp-Karrenbauers Ernennung erfolgt an diesem Mittwoch.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2019 04:58 ET (08:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.