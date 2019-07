In zwei aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe der VERIANOS Real Estate AG (WKN A2G8VP) weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit hervorragenden 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet und die Anleihe mit variabler Verzinsung des Softwareunternehmens Zalaris ASA (WKN A2RR1R) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" auf 3,5 Sterne eingestuft.

4,5 Sterne für VERIANOS-Anleihe 2018/23

Die Emittentin habe mit der Zulassung zur "großen Kapitelverwaltungsgesellschaft" einen bedeutsamen Schritt für ein nachhaltiges Wachstum erreich, so die Analysten. Mit dem neuen Schwerpunkt auf fondsbasiertes Investieren und den Vertrieb dieser Fonds auch international und den Fokus auf Beratungsleistung bei Transaktionen Dritter sei VERIANOS auf gutem Weg. Aufgrund überdurchschnittlicher Bonitätskennziffern und der Besicherung der Anleihe in Verbindung mit der Rendite von 5,74% p.a. (auf Kursbasis von 102,50% am 16.07.2019) wird die 6,50%-VERIANOS-Anleihe ...

