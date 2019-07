Der Präsident des Bundesrechnungshofs Kay Scheller über die Berliner Bilanz der künftigen EU-Kommissionspräsidentin, die Schwierigkeiten, ein Ministerium effizient zu führen und die fragwürdige Teilabschaffung des Solis.

Kay Scheller ist seit 2014 Präsident des Bundesrechnungshofs. Seine zwölfjährige Amtszeit endet im Sommer 2026 - ziemlich genau dann, wenn Scheller ohnehin das Pensionsalter erreicht. Vor seinem Wechsel in die Bonner Behörde managte der Jurist die Bundestagsfraktion der Union.

Herr Scheller, Ursula von der Leyen macht einen großen Karriereschritt und wird Präsidentin der EU-Kommission. Wie fällt denn Ihre Bilanz der Verteidigungsministerin von der Leyen aus? Es ist ihr gelungen, mehr Transparenz in die Abläufe zu bringen. Was den wirtschaftlichen und verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern im Bundesverteidigungsministerium angeht, gibt es aber noch erhebliche Defizite.

Woran machen Sie das fest?Wenn es noch immer Strukturen gibt, die zulassen, dass das Segelschulschiff Gorch Fock ins Dock fährt, ohne dass vorher der genaue Reparaturbedarf untersucht wurde und einfach von zehn Millionen Euro Kosten ausgegangen wird, dann führt das zu so einem beklagenswerten Ergebnis, dass die Summe am Ende bei mehr als 130 Millionen Euro liegen dürfte.

Warum ist es selbst einer eigentlich durchsetzungsstarken Politikerin nicht gelungen, das zu ändern? Die Bundeswehr ist eine sehr komplexe Organisation mit vielen Entscheidungsebenen. Hier kommt die Wirtschaftlichkeit immer wieder unter die Räder.

Und das lässt sich nicht ändern? Klingt nach einer schlechten Nachricht für die neue Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.Es ist offenbar sehr schwierig. Da ist zum einen die interne Komplexität: Es gibt die Rüstung, die Beschaffung, die Instandsetzung, um nur einige zu nennen. Und zum anderen machen viele externe Faktoren den Beamten zu schaffen. Eine starke Rüstungsindustrie und einflussreiche Politiker wirken mit.

Aber weil alles so schrecklich kompliziert ist, wollte von der Leyen doch mit einem Beraterheer versuchen, die Strukturen aufzubrechen.Ich bin seit 2014 im Amt und kann nicht erkennen, dass das System erfolgreicher geworden ist. Es bleibt bei der Bundeswehr vieles im Argen. Nehmen Sie allein die Einsatzbereitschaft von Waffensystemen. Da haben wir nicht nur Informationen, die zur Freude Anlass geben. Und was die Berater angeht, die alles besser machen sollten: Zu den wiederholten Fehlern des Ministeriums gehört, dass Aufträge vergeben wurden, ohne die Notwendigkeit zu begründen und ohne Ausschreibung - also ohne Wettbewerb um das beste Angebot.

Hat sich überhaupt etwas gebessert?Die Defizite sind transparenter geworden.

Klingt nach Vier minus mit Tendenz zur Fünf.Ist aber immerhin ein wichtiger Anfang. Mein Rat ist: Lernt endlich aus den Fehlern!

Das scheint aber nicht zu funktionieren.Das erstaunt mich auch immer wieder.

Hätte von der Leyen nicht eher einen Grund für Rücktritt als den nächsten Karriereschritt? Netter Versuch, aber das ist nicht mein Terrain. Der Rechnungshof ist für Fakten zuständig. Die politischen Schlussfolgerungen müssen andere ziehen.

Auch der Verkehrsminister steht in der Kritik: Durfte Andreas Scheuer die Aufträge für die Maut vergeben, obwohl die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs noch ausstand?Eine Erfolgsgeschichte ist die Maut sicherlich nicht. Aber es gab eine Grundlage für die Regierung, die Einführung vorzubereiten: Der Bundestag hatte das Mautgesetz beschlossen.

Aber die Grundlage war doch wackelig. Fast alle Experten sagten früh vorher, was eingetreten ist: dass die Ausländer-Maut gegen EU-Recht verstößt.Na ja, das Bild war schon etwas differenzierter. Wie dem auch sei, wir haben jetzt nicht nur das Malheur, dass der Bund die Maut nicht erheben darf, sondern dass der Minister auch ein komplexes System ausgeschrieben und vergeben hat. Die Firmen werden nun wohl auch Schadensersatz fordern. Deshalb kommt es darauf an, was in den Verträgen steht.

Das heißt, als Vorsichtsmaßnahme hätte eine Klausel hereingemusst, dass es eine Unsicherheit gibt?Weil es Zweifel an der Europarechtstauglichkeit von Anfang an gab, ist es naheliegend, das auch in den Verträgen zu berücksichtigen. Entscheidend ist, dass ...

