"In der neuen Phase der Digitalisierung der Arbeitswelt muss sich eine Führungskraft nicht nur erstklassig mit Inhalten auskennen, sondern auch noch mehr können. Gerade in virtuellen Arbeitsverhältnissen sollten Teamleiter Meister der Motivation sein. Wer gut ist, soll gern und lange bei audibene bleiben", lautet das Credo von Paul Crusius, Co-Founder der audibene GmbH. Das Unternehmen fördert lebenslanges Lernen der Mitarbeiter in allen Bereichen und will Arbeitnehmer lange Zeit halten. Dafür investiert audibene nachhaltig in seine Mitarbeiter und Führungskräfte.



Große Freude herrschte bei den 13 Sales-Teamleitern von audibene, alle Teilnehmer des ersten Zertifikatslehrgangs Systemischer Business Coach mit der Handelskammer Rheinhessen: Dr. Tessa Willmann, Head of People Development und Vera Schlegel, Leiterin der audibene-Academy, beide Initiatorinnen des Kurses, übergaben gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Weiterbildung der IHK, Viktor Piel, in Mainz die Zertifikate.



audibene, das weltgrößte Beratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte, ist vom ersten Tag an vollständig digital unterwegs, und das nun seit sieben Jahren. Co-Founder Paul Crusius weiß heute: "Digitale Transformation schließt alle Unternehmen ein und hört auch bei audibene nie auf; es ist wie eine Reise. Die meisten unserer Teamleiter leiten schon jetzt ihre Teams virtuell, da ein Drittel der Mitarbeiter im Home-Office arbeitet. Damit entstehen ganz neue Herausforderungen in der Teamstruktur und den Führungsmethoden. Gleichwohl bleiben Motivation und Entwicklung auch bei physischer Distanz so zentral wie in herkömmlichen Unternehmen. So etwas will gelernt sein und das schulen wir mit der internen Weiterbildung zum Systemischen Business Coach. Gemeinsam mit der Handelskammer wappnen wir unsere Führungskräfte für die gerade jetzt noch kommenden Herausforderungen und Chancen der nächsten Stufen der digitalen Transformation."



Die hochkarätige siebenmonatige Ausbildung zum Systemischen Business Coach wird im Herbst mit anderen audibene- Teamleitern fortgesetzt, ehe sie künftig auch allen Hörakustikpartnern angeboten wird. Die Teilnehmer vertiefen in fünf Modulen ihr Praxiswissen durch agile Technologien, Managementstrategien und meistern einen eigenen aktuellen Case. audibene legt starken Wert darauf, dass derzeitige und zukünftige Führungskräfte lange Zeit beim Unternehmen bleiben. Dazu brauchen sie hochwertige Entwicklungsmöglichkeiten, auch in relevanten Managementthemen. Eric Gittel, Regionalleiter bei audibene, bestätigt das: "Durch diese Fortbildung zum Systemischen Business Coach habe ich mich als Führungskraft neu entdeckt. Dank vieler neuer Techniken und Tools habe ich einen frischen Blick auf mein Team; das wird uns gemeinsam noch effektiver arbeiten lassen." audibene arbeitet von Anfang an in einer Branche, die dauerhaft unter den top five der Engpassberufe rangiert. Um diese hohe Nachfrage nach Personal in der Hörakustik für sich positiv zu beeinflussen, hat das rasch gewachsene Unternehmen ein ganzes Bündel von Qualifikationen gestartet. In dem im Mai 2018 gegründeten Mainzer RheinCampus treibt audibene das Thema lebenslanges Lernen voran:



1. Mitarbeiter und Partnerakustiker werden in Zukunftsworkshops regelmäßig mit dem neuesten Branchen- und Gerätewissen fortgebildet. 2. Schon im nächsten Jahr werden Auszubildende bei audibene ihre Lehre beginnen können. 3. Im Frühjahr 2019 startete ein eigener Studiengang Customized Master of Science in Management und Entrepreneurship für Führungskräfte an der WHU in Vallendar. 4. Mit dem IHK-Zertifikatslehrgang Systemischer Business Coach schließt sich nun der Kreis von Qualifikationsstufen. "Zur Motivation gehören natürlich für eine junge Mannschaft auch außergewöhnliche Events. Die schafft audibene von den inzwischen legendären jährlichen Sommerfesten über gemeinsame "Wandertage" ins In- und Ausland, von Weihnachtsfeiern bis zu Weinseminaren. Aber der eigentliche Spirit der Motivation muss aus der Arbeit entspringen. Deshalb das gut abgestimmte Konzert der Fortbildungen. audibene möchte dauerhafte win-win-Situationen für die Mitarbeiter wie für das Unternehmen schaffen. Ohne agile Methoden, hohe Motivation und höchstqualifizierte Mitarbeiter wird in Zukunft kein Unternehmen im internationalen Wettbewerb bestehen. Egal, in welcher Branche", konstatiert CEO Paul Crusius.



Über audibene:



Das internationale Akustikunternehmen audibene ist Europas größtes Beratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte. Die Beratung und Aufklärung der Kunden erfolgt durch audibene mit einem Team von qualifizierten Hörgeräteexperten. Das Unternehmen hat sich zum Spezialisten für die Erstversorgung mit Hörgeräten bei Babyboomern entwickelt. Für die Anpassung der Geräte arbeitet das Unternehmen mit mehr als 4.000 Partnerakustikern weltweit zusammen. Der 2012 von Dr. Marco Vietor und Paul Crusius gegründete Akustiker ist mit 1.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro in zehn Ländern der Erde erfolgreich. Seit Mai 2018 orchestriert das Unternehmen weltweit erstmalig den Zusammenschluss von Online- und Offline-Hörakustik unter einem Dach: Mit der Gründung des "audibene RheinCampus" in Mainz schuf sich audibene nach Berlin einen zweiten Standort in einer starken deutschen Wirtschaftsregion.



