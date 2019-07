Paris - Der EuroStoxx50 hat sich nach seinen jüngsten Gewinnen eine Verschnaufpause gegönnt. Der europäische Leitindex stand am späten Mittwochvormittag nur 0,05 Prozent höher bei 3523,21 Punkten. Die Anleger warten aktuell auf wichtige Notenbankentscheidungen, die in den kommenden beiden Wochen anstehen. Derzeit ist noch unklar, wie sehr die Währungshüter in den USA die Geldpolitik lockern...

