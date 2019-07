++ Von der Leyen hofft, dass der Konflikt zwischen den USA und der EU ohne Einführung von Zöllen auf Autos gelöst werden kann ++ DE30 scheint zwischen kurzfristigen Unterstützungs- und Widerstandslinien zu liegen ++ Deutsche Bank erhöht Investition in Asien ++In der ersten Hälfte der europäischen Sitzung am Mittwoch dominieren die Bären, lediglich vereinzelt sind Kursanstiege zu verzeichnen. Aktien aus der Schweiz und den Niederlanden können als Ausnahmen angesehen werden, da die Börsenindizes beider Länder heute höher notieren. Auf der anderen Seite schneiden russische Aktien am schlechtesten ab, gefolgt von Aktien aus Portugal und Österreich. Der DE30 bewegt sich zwischen den 23,6% und 38,2% des Fibo-Retracements der Abwärtsbewegung, die im Mai stattfand. Angesichts zahlreicher Tests der oben genannten Hürden (orange Kreise) könnte man sie als kurzfristige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus betrachten,. Der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...