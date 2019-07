Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Montag, 22. Juli 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Wenn Taucher Haien ganz nahe kommen wollen, denken sie häufig, sie müssten bis ans Ende der Welt reisen. Dabei tummeln sich auch im Mittelmeer, quasi direkt vor unserer Haustür, verschiedene Haifischarten. In der Dokumentation "Die Jäger des Mittelmeeres: Haie vom Aussterben bedroht" am Montag, 22. Juli 2019, 20.15 Uhr in 3sat geht der französische Meeresforscher François Sarano auf Haiexpedition.



In beeindruckenden Unterwasserszenen gewährt die Dokumentation von Stéphane Granzotto und François Sarano einen Einblick in die faszinierende Welt der Haie des Mittelmeeres und ihrer Beute. Die Straße von Messina beherbergt die größten Haie des Mittelmeeres. In Neumond-Nächten sollen sich hier sogar Sechskiemerhaie ins flachere Wasser wagen. Während eines Tauchgangs bei Nacht hoffen die Forscher, dieser Haiart begegnen zu können. Auf alle Fälle kennen sie auch die Geheimplätze, an denen sich die Kammzähnerhaie treffen.



Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jaegerdesmittelmeeres



Video-Stream: https://kurz.zdf.de/Wlna/



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121